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Крушение истребителя Т-50 во ходе испытаний под Хабаровском обошлось без жертв

Общество - Происшествия
07:50, 24 декабря 2019

В Хабаровском крае истребитель Т-50 во время испытаний потерпел крушение, упав в тайгу.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в 111 км от аэродрома Дзёмги под Хабаровском. Во время происшествия пилот успел катапультироваться, его эвакуировали на вертолете Ми-8.

Уточняется, что рухнувший истребитель Т-50 (официальное наименование Су-57) принадлежит заводу-изготовителю в Комсомольске-на-Амуре. При падении самолет взорвался и полностью разрушился.

В настоящее время специалисты выясняют причины аварии, ведется поиск черных чщиков.

 

Рубрика: Происшествия

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