Тюменец изрубил топором машину таксиста из-за суммы оплаты проезда

В Тюмени таксист обратился в полицию с заявлением о покушении на него группы пьяных мужчин, пишет портал «МегаТюмень».

Вызвавшие такси пассажиры попросили водителя заехать по пути еще на один адрес, не приняв в расчет, что это увеличит сумму проезда. Не получив сдачу в ожидаемом размере в конце поездки, мужчины начали предъявлять претензии, на что водитель попросил их покинуть салон, иначе пригрозил вызвать полицию.

Тогда один из пассажиров, выйдя из машины, начал наносить по авто удары небольшим топором, который достал из своей сумки. Водитель принял решение незамедлительно покинуть место. Дебошир кинул топор ему вслед, разбив заднее стекло.

Полицейские уже установили личность нападавшего. Им оказался 28-летний безработный местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.

Общий ущерб от инцидента составил 90 тысяч рублей.