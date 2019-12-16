В Москве завели дело из-за гибели пенсионера под колесами автомобиля Toyota

Водитель иномарки Toyota Scion насмерть сбил пожилого мужчину на Хорошевском шоссе в столичном САО.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 декабря, в Хорошевском районе столицы, когда пенсионер 1935 года рождения переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Отмечается, что пожилой мужчина скончался в результате травм, полученных при наезде на него автомобиля Toyota Scion, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения.

В настоящее время по факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прочие детали и обстоятельства аварии устанавливаются.