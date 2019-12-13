Спасателям удалось потушить пожар на семи тысячах "квадратов" в Чертанове

Сотрудники столичного МЧС полностью ликвидировали возгорание на складе тканей на Варшавском шоссе.

Ранее Sobesednik.ru писал о крупном пожаре в столичном районе Чертаново Центральное в ЮАО. Сообщалось, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров. Кроме того, при ликвидации пожара пострадал сотрудник МЧС.

Согласно информации агентства городских новостей «Москва», к настоящему моменту спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.

«Принятыми мерами в 16:39 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по городу.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила семь тысяч «квадратов». Данные о том, пострадал ли кто-то, кроме одного из спасателей, не приводятся.