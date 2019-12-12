Ведутся поиски одного пропавшего при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Причиной пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте в Мурманске, мог стать человеческий фактор.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз судоремонта «Звездочка». Уточняется, что пожар мог возникнуть при проведении огневых работ.

По данным информированного источника агентства, в результате ЧП пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Местонахождение одного человека неизвестно. В официальных сообщениях говорится о двух пострадавших.

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что никто из гражданских специалистов не пострадал. «Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа 35-го судоремонтного звода нет», – рассказал Рахманов. По его словам, возгорание могло произойти во время сварочных работ. Глава ОСК добавил, что работы будут проверены на предмет соответствия нормам безопасности.

Сообщается, что приблизительная площадь пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сигнал о котором поступил, по предварительным данным, около 10:50 по московскому времени, сейчас составляет 600 квадратных метров. Из-за сильного задымления точные данные пока получить не удается.

Пожар тушат два управления МЧС в Заполярье. ГУ МЧС России по Мурманской области запросило помощь специального управления ФПС №48 МЧС, которое расположено в ЗАТО Североморск.