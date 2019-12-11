Сын издателя "Тинькофф-журнала" нашел тела своих родителей в квартире в САО

Издатель «Тинькофф журнала» Александра Рай и его гражданская жена найдены мертвыми в квартире на севере Москвы. Об этом со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

Ранее о смерти Рая в Facebook сообщил сам журнал, подчеркнув, что издатель погиб еще в воскресенье, 8 декабря. «Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра», — говорится в посте.

По данным «Интерфакса», тела Александра Рая и его гражданской супруги нашел их маленький сын, который позвонил своей бабушке и рассказал, что родители слишком долго спят. Пожилая женщина незамедлительно приехала в квартиру супружеской пары и вызвала полицию и скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие. Причину смерти можно будет установить после проведения этих процедур», — приводит агентство слова своего собеседника.