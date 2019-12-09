СК возбудил дело после смерти жительницы Удмуртии и ее больного ДЦП сына

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели подростка с ДЦП в затопленной квартире после смерти 51-летней матери.

Как сообщается на сайте СУ СК по Удмуртии, дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Следователи проверят действия сотрудников органов здравоохранения, образования и социальной защиты.

Накануне, 8 декабря, издание Udm-Info написало, что в городе Можге мать-одиночка скоропостижно скончалась от хронического заболевания рядом со своим 13-летним сыном, который страдал от тяжелой формы ДЦП. Ребенок в течение недели находился в квартире наедине с мертвой женщиной.

Источник, знакомый с семьей, пояснил, что мальчик также страдал эпилепсией и не мог говорить. По словам собеседника издания, подросток пытался позвать на помощь, однако соседи не реагировали, так как привыкли к шуму. Мальчику удалось добраться на коляске до кухни, чтобы попить воды, однако включив кран, он упал с коляски. Поскольку квартира находится на первом этаже, никто не заметил, что помещение затопило.

Предположительно, смерть ребенка наступила от переохлаждения. Тела погибших обнаружили вечером 6 декабря, после обращения в правоохранительные органы педагогов мальчика, который обучался на дому.

Прокуратура и Министерство соцзащиты республики также ведут проверку по факту произошедшего, передет «Интерфакс». Кроме того, ситуацией занимается специальный штаб под руководством председателя республиканского правительства Ярослава Семенова.

По словам детского омбудсмена Удмуртии Ольги Авдеевой, семья не состояла на учете как неблагополучная.