На Сахалине ищут мужчину, угрожающего ребенку ножом

В городе Корсакове Сахалинской области неизвестный в балаклаве и с ножом пытался завести ребенка в подъезд, пишет издание «Сахалин и Курилы». Местная полиция начала розыскные и проверочные действия.

СМИ пишут, что в родительских чатах говорят, будто этот инцидент не единственный в городе в последнее время, хотя к правоохранителям поступило только одно обращение.

Сообщается, что вечером ребенок зашел в магазин недалеко от дома, после чего за ним последовал неизвестный мужчина в балаклаве, черных туфлях, спортивных штанах и ярко-синей куртке. В городских сообществах распространена фотография подозреваемого, сделанная с камеры видеонаблюдения.

Мужчина начал угрожать мальчику, требуя, чтобы он зашел в подъезд. Школьник успел позвонить матери, и навстречу ребенку выбежал отец, который спугнул злоумышленника.