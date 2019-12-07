В Москве ложно “заминировали” 600 объектов от Мосгордумы до храма Христа Спасителя

Более 110 тысяч человек пришлось эвакуировать с начала недели в столице из-за ложных сообщений о минировании. Всего информаторы заявили о порядка 600 объектах, которые были «заминированы», пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

В основном поступали сообщения о минировании судов и образовательных учреждений. Дважды приходилось реагировать на «минирования» МГУ и храма Христа Спасителя. Кроме того, ложные сообщение об установках взрывного устройства поступали на адреса Мосгордумы, городских вокзалов и больниц, одной из высоток «Москва-Сити», аэропорта «Домодедово».

Ни на одном из вызовов не было обнаружено взрывных устройств. Волна ложных вызовов продолжается в Москве и Санкт-Петербурге с 28 ноября.