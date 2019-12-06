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Улицу в центре Омска разровняли с помощью картошки

Общество - Происшествия
13:59, 06 декабря 2019

Неизвестные попытались «отремонтировать» одну из дорог в центре Омска, засыпав ямы на проезжей части картофелем.

Как пишет портал Om1.ru, речь идет об улице Степной. Фотографии улицы появились в соцсетях и вызвали резонанс среди горожан. Жители города опасаются, что замерзшие и скользкие овощи на дороге могут спровоцировать ДТП.

Мэрия Омска также отреагировала на произошедшее, напомнив, что выбрасывание бытового и органического мусора на улицу является недопустимым.

В городской администрации отметили, что дорога является грунтовой, и сообщили, что летом на ней были проведены работы. По вопросам ремонта дороги горожанам рекомендовано обращаться в дорожно-эксплуатационное управление через квартального или председателя комитета территориального общественного самоуправления.

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