В Перми расширяют штат ловцов бездомных животных после нападения псов на детей

В частном доме одного из микрорайонов Перми обнаружены собаки со следами крови на лапах. По предварительным данным, животные могут быть причастны к нападению на ребенка, пишет «Российская газета». Хозяйка заявила, что это ее собаки, и передала их в приют.

Ранее местное управление СК сообщало, что на троих детей в одном из районов города напала стая собак. Инцидент произошел в частном секторе, когда дети катались с горки. Один из мальчиков сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Мэр города после происшествия уволил директора Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. В отношении представителей организации возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Из организации с целью проверки уже изъяты документы.

Назначенный и. о. директора муниципальной службы Лев Третьяков сообщил журналистам, что сейчас в их организации ведется дополнительный набор ловцов для расширения числа бригад, передвигающихся по городу. Также планируется проводить профилактическую работу с владельцами потенциально опасных пород собак.