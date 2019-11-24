На Ямале из-за отказа хвостового винта совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в селе Новый Порт, получив сильные повреждения шасси и хвостовой балки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Всего на борту вертолета находились 25 человек, в том числе три члена экипажа. Все 22 пассажира — вахтовые рабочие.

Вертолет выполнял полет по маршруту Ново-Портовское месторождение — Новый Уренгой. «При взлете произошел отказ хвостового винта, в результате командиром воздушного судна было принято решение о посадке вертолета», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при жесткой посадке вертолета была повреждена хвостовая балка машины и частично разрушено шасси.

На место происшествия выехали сотрудники авиакомпании «Ямал».

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту аварии.