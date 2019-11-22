В Москве у 11-летней школьницы обнаружили почти два грамма мефедрона

Учительница одной из московских школ нашла у пятиклассницы сверток с двумя граммами запрещенного наркотического вещества.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина заметила подозрительный сверток, когда девочка показывала его подруге. На вопрос, откуда у нее пакетик, ребенок ничего не ответил.

Педагог вызвала полицию. Оказалось, что 11-летняя девочка принесла в школу мефедрон. Масса запрещенного вещества составляла почти два грамма.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, ФСБ ликвидировала в Подмосковье крупную лабораторию по производству наркотиков, где было обнаружено более 40 кг мефедрона.