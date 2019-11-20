В Ростове оцепили целый квартал из-за следователя, взявшего в заложники жену

В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина, который, предположительно, является правоохранителем, взял в заложники жену.

Как сообщают издания «Блокнот» и «Комсомольская правда», а также ряд telegram-каналов, инцидент произошел днем 20 ноября в одной из квартир многоэтажного дома на Красноармейской улице Ростова-на-Дону.

Отмечается, что вооруженный мужчина, предварительно выгнав из собственной квартиры сына, взял в заложники свою супругу и угрожал застрелить ее из пистолета.

По данным «Блокнота», речь идет о сотруднике одного из силовых ведомств, который раньше работал в ростовском управлении, а потом перевелся в соседний регион. Telegram-канал Baza подчеркивает, что злоумышленник является следователем.

Местные СМИ пишут, что с захватчиком вели переговоры сотрудники ФСБ, но они закончились безрезультативно, после чего было принято решение штурмовать квартиру. Согласно информации очевидцев, для этого правоохранителям пришлось оцепить весь квартал.

В настоящее время женщину удалось освободить, в результате инцидента никто не пострадал. Мотивы захватчика не называются, однако источники «Комсомольской правды» указывают на то, что у мужчины был нервный срыв.

В СК, комментируя случившееся, подтвердили, что участником конфликта стал сотрудник ведомства. «В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал. На время проверки сотрудник СК отстранен от работы», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.