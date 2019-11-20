В Берлине во время лекции зарезали сына экс-президента Германии

В Берлине убит Фриц фон Вайцзеккер — сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера.

Об этом сообщает телерадиокомпания RBB. Отмечается, что инцидент произошел в берлинской клинике Schlosspark-Klinik, где вечером 19 ноября 59-летний Фриц фон Вайцзеккер, занимавший пост главврача, читал лекцию.

По данным СМИ, один из присутствовавших на выступлении нанес ему ножевые ранения. Кроме того, пострадал также слушатель, пытавшийся остановить нападавшего.

В настоящее время предполагаемого преступника задержали на территории клиники. Его мотивы не раскрываются.

Фриц фон Вайцзеккер был главврачом Schlosspark-Klinik с 2005 года. Его отец Рихард фон Вайзеккер занимал пост президента ФРГ в 1984–1994 годах.