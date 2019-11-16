Охранник колледжа в Благовещенске утверждает, что действовал согласно инструкции

Суд принял решение об аресте Сергея Андрющенко, генерального директора ЧОПа «Сириус-А», с которым был заключен контракт об охране колледжа в Благовещенске, пишет «РИА Новости».

Андрющенко будет находится под стражей как минимум до 14 января. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с тем, что в его организации работал сотрудник, у которого не было разрешения на охранную деятельность.

Охранник Олег Ермолов, который тоже теперь находится на скамье подсудимых, утверждает, что действовал в соответствии с должностной инструкцией.

«Я своевременно в первую очередь вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил», — цитирует Ермолова ТАСС.

Судья во время заседания по делу охранника колледжа отметила, что ранее мужчина имел судимость по статье об особо тяжком преступлении. Решение об избрании меры пресечения для него отложено до 19 ноября.

Напомним, 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыл огонь по своим обидчикам. Двое человек, включая самого стрелка, погибли.