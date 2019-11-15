Сотрудник ГИБДД сломал ногу при избиении пьяного водителя

Фонд «Общественный вердикт» изучит все обстоятельства избиения сотрудником ГИБДД жителя поселка Куйтун в Иркутской области Юрия Ямашкина.

По сведениям пострадавшего, в ночь с 13 на 14 ноября он сел пьяным за руль, не имея при этом прав. При этом мужчина пытался бежать от полицейских. «Когда остановился, они меня вытащили из машины и сразу вырубили, ударив пистолетом по голове», — цитирует Ямашкина сайт «Сибирь.Реалии».

Свидетельница избиения Алина Панина утверждает, что сотрудники продолжили бить задержанного, который находился в бессознательном состоянии. Один из полицейских, по ее словам, закричал, когда наносил побои ногами. На суде нога правоохранителя уже была в гипсе.

У Юрия Ямашкина проломлена голова и зафиксированы многочисленные гематомы. С разрешения больницы и по решению суда его на пять суток посадили в ИВС. Сестра задержанного Лидия Черникова говорит, что родственникам не давали видеться с задержанным в течение суток и не пропускали их даже в больницу.

Полицейские, по словам Ямашкина, предлагают ему заявить, что все травмы он получил сам в машине. В противном случае сотрудник ГИБДД грозится подать в полицию заявление, где обвинит сельчанина в том, что он сломал ему ногу.

После изучения обстоятельств случившегося в «Общественном вердикте» намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении правоохранителя по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.