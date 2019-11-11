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СК ведет проверку по факту обнаружения тел двух рабочих на северо-западе Москвы

Общество - Происшествия
17:25, 11 ноября 2019

Тела двоих мужчин 1949 и 1970 годов рождения обнаружили в Москве-реке вблизи жилого дома на Карамышевской набережной.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову. Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах нет.

Следствие организовало проверку по факту обнаружения тел. Сейчас устанавливаются личности потерпевших и обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным «РИА Новости», мужчины работали на причале. Предположительно, в момент смерти оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: Москва

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