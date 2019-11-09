Техника Тихоокеанского флота привлечена к поиску четырех рыбаков в Приморье

На поиски пропавших в заливе Владимир четырех рыбаков направлен спасательный буксир Тихоокеанского флота «Фотий Крылов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на на пресс-службу флота. Техника работает на акватории Японского моря уже двое суток.

Рыболовное судно вышло в залив в Ольгинском районе 26 октября и до сих пор не выходило на связь. Военные плотно сотрудничают с самолетом МЧС Бе-200, который ведет поиски с воздуха.

Также к поискам подключены гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168.