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В регионах задержаны 16 человек, обманувших более тысячи российских заемщиков

Происшествия
10:51, 07 ноября 2019

В четырех регионах страны задержаны 16 человек по делу о мошенничестве под видом помощи в получении кредита, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Пострадавшими от действий кредитных мошенников признаны более тысячи человек. Жертвами экономических преступлений стали граждане Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Злоумышленники предлагали потерпевшим помощь в оформлении кредита. За определенную сумму им гарантировали положительные ответ банка. По факту же деньги присваивались без выполнения обещаний.

Спецоперацию по задержанию 16 человек проводили сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю. Четверым из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другие фигуранты дела остаются под подпиской о невыезде.

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