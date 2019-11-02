В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления более 30 детей в отеле

В ресторане казанского отеля «Кристалл» произошло массовое отравление детей, приехавших на футбольный турнир.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, накануне, 1 ноября, за медицинской помощью с признаками отравления обратился 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет. Все дети были постояльцами отеля «Кристалл». Предположительно, пострадавшие пользовались услугами ресторана гостиницы, которые предоставляло ООО «Фортепиано».

Уточняется, что дети прибыли в Казань из разных регионов для участия в футбольном турнире. Всего на соревнования приехали 111 детей.

По данным минздрава Татарстана, в республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шестеро детей, из них трое находились в состоянии средней степени тяжести, сообщает «РИА Новости». Сейчас трое из госпитализированных выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.