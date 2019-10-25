В Волгоградской области мужчина убил сожителя бывшей жены из-за жалобы в опеку

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области задержан 27-летний мужчина, который избил бывшую супругу и нанес ее сожителю травмы, не совместимые с жизнью. Об этом рассказывает портал V1.ru.

Ранее бывшая жена подозреваемого была лишена родительских прав из-за алкогольной зависимости, и двое детей остались с отцом. Но женщина написала в органы опеки, что и ее бывший муж тоже якобы не справляется с отцовскими обязанностями. Из-за этого дети были помещены в приют на время разбирательства.

Женщина тем временем устраивала личную жизнь с соседом, к которому переехала. Бывший муж явился к ним, чтобы выяснить отношения, но конфликт перерос в драку, по итогу которой женщина была доставлена в больницу, а ее 43-летний партнер погиб от тупой травмы головы.

Задержан и арестован подозреваемый был спустя сутки. Он уже дал признательные показания.