В Петербурге семь человек пострадали в результате ДТП с участием чиновницы

Семь человек пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Две иномарки столкнулись на проезжей части на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Автомобили вылетели в толпу людей. В момент происшествия на переходе находилось примерно 15 человек.

Отмечается, что за рулем одного из автомобилей находилась 38-летняя чиновница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленобласти, специалист по дошкольному образованию Надежда Ильина. В комитете утверждают, что 23 октября Ильина не выходила на работу.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Автомобиль, в котором находилась чиновница, при столкновении перевернулся на крышу.

Пострадавшие распределены по четырем городским больницам. Сама Надежда Ильина госпитализирована в тяжелом состоянии.