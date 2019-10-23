В Москве сбивший двух сотрудниц полиции водитель скрылся

В московском районе Якиманка автомобиль сбил двух женщин, предположительно сотрудниц МВД, после чего скрылся с места происшествия.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на твиттер московского управления ГИБДД, инцидент произошел в 12:10 в Погорельском переулке в районе Якиманка Центрального административного округа Москвы.

Сообщается, что сбитые женщины являются сотрудниками полиции. В момент аварии они были в гражданской одежде.

По данным ТАСС, пострадавшие работают в финансовом департаменте МВД. Их сбил водитель погрузчика. На место аварии вызвали скорую помощь.