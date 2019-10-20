В Москве локализован пожар на складе со скотчем

В столице в районе Кунцево горит склад со скотчем. По данным АГН «Москва», площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Температура внутри помещения составляет 600-700 градусов.

Сейчас пожару присвоен третий ранг сложности (всего их пять). Пресс-служба столичного МЧС передает, что у горящего складского здания обрушилась часть кровли.

В тушении пожара принимают участие 80 человек личного состава МЧС с применением 20 единиц спецтехники, а также двух вертолетов Ка-32. Источники в экстренных службах сообщают, что на данный момент возгорание локализовано.