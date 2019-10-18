В Красноярске девушка спрыгнула с третьего этажа после группового изнасилования

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин 32 и 34 лет за изнасилование 25-летней девушки, вовлеченной в проституцию, сообщает «Тайга.инфо».

Групповое изнасилование произошло ночью 10 октября. Девушку вызвал один из обвиняемых. По прибытии она обнаружила, что в квартире двое мужчин и попыталась уйти, но они не выпустили ее и насиловали на протяжении восьми часов, сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю.

Воспользовавшись тем, что под утро насильники уснули, девушка попыталась найти ключи от двери, чтобы покинуть квартиру, но ей это не удалось. Тогда она решила бежать, выпрыгнув из окна. Квартира находилась на третьем этаже, и пострадавшая получила серьезные травмы.

На место происшествия прибыла полиция, но мужчины не открывали дверь, поэтому силовики использовали пожарную лестницу, чтобы задержать преступников. Сейчас оба подозреваемых находятся под арестом, сообщает «7 канал Красноярск».