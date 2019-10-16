Жительницу Омска госпитализировали из отдела светильников с электротравмой

15 октября в Омске госпитализировали 34-летнюю женщину с электротравмой, полученной в отделе светильников в магазине, сообщает NGS55.

Следственный комитет Омска проводит доследственную проверку в связи происшествием. Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении дела по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, передает «Новый Омск».

Ранее в Омске одна из покупательниц уже судилась с магазином из-за порезанной о металлические оцинкованные листы ноги, а друга подавала в суд из-за упавшей на нее тележки с керамогранитом.