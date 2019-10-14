В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки обнаружены следы замытой крови

Эксперты-криминалисты нашли множество замытых следов крови в салоне автомобиля Ксении Каторгиной, которая пропала в Екатеринбурге 10 октября. Девушка исчезла после того, как отправилась на сделку по продаже машины, сообщает «Комсомольская правда».

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» прекратили поиски девушки, поскольку организация не участвует в процессах, связанных с криминалом. Но волонтеры отряда «Прорыв» продолжают поиски.

Подруга Ксении рассказывала порталу Е1, что девушка отправилась на встречу без сопровождения, а покупать автомобиль якобы собиралась беременная женщина, жаловавшаяся на токсикоз.

Машину Ксении нашли у перекупщиков. Человек, купивший автомобиль, утверждал, что на сделку приехали двое мужчин с девушкой, похожей на Ксению. Известно, что все они попали на камеру видеонаблюдения.

Утром один из свидетелей сообщил, что видел девушку, похожую на Екатерину, в компании двух мужчин. «Когда я проходил через дебаркадер, то увидел черную Audi Q5 (стояла около трансформаторной будки на въезде) с открытыми дверями и багажником. Рядом ходили три человека. Девушка, двое мужчин, на вид — кавказцы. Оба одеты в черные кожаные куртки, черные брюки, с типичной модельной стрижкой», — сообщил свидетель в комментарии Е1. Было понятно, что они обсуждают покупку автомобиля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».