СК просит помочь в поисках мужчины, убившего более 30 пожилых женщин

Следственный комитет Приволжского федерального округа обратился к общественности с просьбой помочь в поисках мужчины, совершившего более 30 убийств женщин в возрасте от 75 до 90 лет.

Преступления произошли в 2011–2012 годах на территории Республики Татарстан, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах, уточняет СК. Подозреваемый проникал в квартиру своих жертв, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб. После он душил женщин, но при этом для него не было приоритетом похищение имущества убитых.

По данным ведомства, возраст подозреваемого 20–35 лет, рост — около 175 сантиметров, это мужчина худощавого телосложения, но физически развитый.

На сайте СК опубликовано видео из подъезда, где было совершено одно из преступлений. Сообщается также, что при исследовании вещественных доказательств получен генетический профиль подозреваемого.

За информацию о преступнике СК обещает денежное вознаграждение и сохранение анонимности информанта.