Аэропорт Екатеринбурга прервал работу из-за севшего "на брюхо" Ан-12

Екатеринбургский аэропорт Кольцово сообщил о задержке вылетов из-за аварийной посадки самолета одной из силовых структур.

Как передает «Интерфакс», в четверг, 10 октября, в аэропорту Кольцово самолет Военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку «на брюхо» из-за невыхода шасси.

Очевидцы инцидента в соцсетях сообщали о задымлении и работе на месте происшествия пожарных.

Отмечается, что в настоящее время из-за случившегося аэропорт Екатеринбурга временно не принимает и не отправляет самолеты. Согласно онлайн-расписанию Кольцово, на вылет задержано шесть рейсов: три — в Москву и по одному — в Новосибирск, Уфу и Надым. На прилет задержек пока нет.