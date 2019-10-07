Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в двух квартирах в Волоколамске

Пожарные сумели ликвидировать возгорание в трехэтажном кирпичном доме в подмосковном Волоколамске.

Как передает «Интерфакс», пожар возник в ночь на понедельник, 7 октября, в жилом доме на Лазурной улице в Волоколамске. Отмечается, что прибывшим на вызов сотрудникам МЧС удалось спасти из огня 12 из 17 находившихся в горевшем помещении человек, трое из них получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Однако жертвами возгорания стали пять человек, среди которых четверо детей и один взрослый. По данным спасателей, погибшие проживали в двух разных квартирах.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. В качестве причин его возникновения рассматриваются версии о неосторожном обращении с огнем и неисправной проводке.