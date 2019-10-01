В Москве задержали мужчину, ранившего ножом сотрудника СК у проходной в ЦАО

Злоумышленник ранил ножом сотрудника центрального аппарата СКР у здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы.

Как передает «Интерфакс», нападение произошло днем во вторник, 1 октября, у проходной СКР в Басманном районе столицы. Отмечается, что неизвестный мужчина ударил сотрудника ведомства, который находился «при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан».

По словам официального представителя столичного управления СКР Светланы Петренко, в настоящее время пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемый в нападении уже задержан полицией.

Источник агентства в следственных органах также уточнил, что пострадавший сотрудник СК не связан с расследованием резонансных дел, в том числе так называемого «московского дела».