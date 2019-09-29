Водитель и пассажир упавшей в Москву-реку на юге столицы машины погибли

Два человека погибли в результате падения автомобиля в Москву-реку в ночь на субботу, 28 сентября.

Трагедия произошла 28 сентября, около 01:00 на Коломенской набережной в районе дома номер один, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

Сообщается, что водитель машины не справился с управлением. Автомобиль пробил ограждение и упал в реку.

В результате аварии водитель и пассажир, находившийся в машине, погибли.

Более точной информации об инциденте агентство не приводит.