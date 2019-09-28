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На горевшем судне в Южной Корее находились десять россиян

Происшествия
15:04, 28 сентября 2019

Утром 28 сентября в Южной Корее горело судно с нефтепродуктами с Каймановых островов, сообщает ТАСС

Вице-консул России в южнокорейском городе Пусане Евгений Евдокимов сообщил, что во время пожара на судне находились десять россиян. Всего на танкере было 25 человек. Пожар перекинулся на палубу соседнего корабля, где находился 21 человек. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.

«На судне в момент взрыва не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Видимо, что-то было в грузе, из-за чего произошел взрыв и возгорание», — пояснил Евгений Евдокимов.

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