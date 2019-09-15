В колонии Кургана насильственной смертью погиб мужчина, убивший свою дочь

Общественная наблюдательная комиссия сообщила о смерти 29-летнего заключенного в исправительной колонии №2 в поселке Просвет в Курганской области, сообщает ТАСС. Убийство произошло 14 сентября.

Портал «Область 45» сообщает, что погибший был осужден за убийство своей десятимесячной дочери. Предполагается, что он в пьяном состоянии дважды ударил ее из-за плача и бросил на пол. Суд назначил ему наказание в виде отбывания 17 лет в колонии строгого режима.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагается, что в деле будет три фигуранта, один из которых руководил преступлением, а другие исполняли насильственные действия. Сейчас они распределены по разным СИЗО.

ОНК проведет свою проверку по данному инциденту.