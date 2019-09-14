Беспилотники атаковали крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии

На двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии произошли взрывы, ставшие причиной пожаров.

Как передает Associated Press со ссылкой на представителя власти, оба ЧП могли стать результатом атаки дронов.

Первый взрыв произошел на объекте, расположенном вблизи города Даммам в Восточной провинции Саудовской Аравии. В Saudi Aramco, которой принадлежит предприятие, называют его крупнейшим НПЗ в мире: по данным компании, он может перерабатывать до семи миллионов баррелей нефти в день.

Второй взрыв прогремел на нефтяном месторождении Хурайс в 150 км от Эр-Рияда. Там добывается около миллиона бареллей нефти в сутки.

Сейчас оба пожара локализованы и взяты под контроль. Информации о пострадавших нет.

Предполагается, что беспилотные средства могли быть направлены йеменскими повстанцами. Официально эта версия пока не подтверждается и не опровергается.

Завод Saudi Aramco ранее уже становился целью «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в РФ). В последний раз боевики пытались взорвать завод в феврале 2006 года. Тогда теракт не удался.