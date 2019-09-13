В Москве задержали похитившего брендовую одежду на два миллиона рублей

Безработного москвича задержали за кражу фирменной одежды и обуви общей стоимостью в два миллиона рублей.

Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах агентство «Москва», 15 августа в полицию обратился гендиректор магазина брендовой одежды Cornery в Кривоколенном переулке. Он рассказал, что в период с марта по июль неизвестный похитил одежду, обувь и аксессуары на общую сумму около двух миллионов рублей.

В результате розыска на улице Борисовские Пруды 12 сентября был задержан 28-летний безработный житель Москвы, имеющий судимость за незаконный оборот наркотиков. Он сознался в совершенной краже.

Против мужчины возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.