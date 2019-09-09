В Вологодской области отца подозревают в убийстве двух взрослых сыновей

В Вологодской области арестован мужчина 1958 года рождения, в отношении которого заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его подозревают в убийстве двух сыновей 1981 и 1982 годов рождения, сообщают «РИА Новости».

Инцидент произошел 6 сентября в акватории реки Сухоны. Предполагается, что родственники отправились на рыбалку и охоту. Во время досуга они распивали спиртное.

У одного из мужчин на теле обнаружено огнестрельное ранение, а у другого — колото-резаная рана. Пока правоохранителями уточняются мотивы убийства.

Ранее сообщалось, что на Камчатке заведено уголовное дело в отношении матери, которая утром 9 сентября утопила своих детей 1,5 и 5 лет.