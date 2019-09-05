У пришедшей в столичный офис ФСБ посетительницы изъяли гранату

34-летняя жительница Подмосковья принесла в офис ФСБ на улице Кузнецкий Мост в центре столицы корпус гранаты.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел 4 сентября, когда в приемную офиса ФСБ на улице Кузнецкий Мост в ЦАО, пришла женщина с предметом, похожим на ручную гранату.

Позднее посетительница, которая оказалась 34-летней жительницей Московской области, объяснила, что при ней находился лишь корпус гранаты без взрывателя. Сам предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке «Царицыно». Однако о том, для чего именно она принесла его в офис ФСБ, женщина не рассказала.

В настоящее время граната изъята и направлена на исследование. По факту произошедшего проводится проверка.