Установлено место крушения Су-25УБ, предположительно оба пилота погибли

На место крушения Су-25УБ на границу Советского и Новоселицкого районов Ставропольского края прибыли представители комиссии Министерства обороны РФ, сообщает ТАСС.

По данным министерства, двое пилотов успели катапультироваться, их парашюты были найдены. Однако, по данным источника «Известий», были также обнаружены тела летчиков, официально эта информация не подтверждается. Как сообщал ранее собеседник агентства ТАСС, «поиск тел продолжается».

По данным Следственного комитета, к расследованию также привлечены представители 55-го военного следственного отдела СКР из Пятигорска.

Инцидент произошел 3 сентября, когда, по данным Минобороны, потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ, вылетевший с аэродрома под Буденновском. Боекомплект на самолете установлен не был. По предположению издания «Блокнот», авария случилась во время выполнения самолетом «мертвой петли» (полет по кривой в вертикальной плоскости), ради которой, как сообщает издание, он и поднимался в воздух.

Военная прокуратура начала проверку по данному факту.