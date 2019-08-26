Виновник смертельного ДТП с беременной женщиной приговорен к шести годам

Суд признал экс-сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова виновным в ДТП, повлекшем смерть беременной женщины.

Савеловский суд приговорил Исаханова к шести годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Кроме того, он лишен права управлять автомобилем в течение трех лет.

Установлено, что 18 июня 2018 года Исаханов ехал на автомобиле марки BMW по Верхней Масловке, превышая скорость. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Выехав на тротуар, он сбил двух женщин. Одна из потерпевших, находившаяся на позднем сроке беременности, скончалась. Вторая женщина получила тяжелые травмы.

Суд приговорил Исаханова к выплате пяти миллионов рублей семье погибшей и еще одного миллиона рублей – пострадавшей женщине.