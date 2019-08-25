В Москве проверяют обстоятельства смерти водителя легковушки в ДТП с КамАЗом

Мужчина 1976 года рождения скончался на месте столкновения с припаркованным грузовиком на юго-востоке столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», смертельное ДТП произошло около 6:00 25 августа в Юрьевском переулке в районе Лефортово столичного ЮВАО.

Отмечается, что 42-летний водитель легкового автомобиля врезался в припаркованный КамАЗ, в результате чего скончался на месте от полученных травм.

ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что погибший — актер и режиссер Игорь Хомский.

В настоящее время проверку обстоятельств гибели мужчины проводит московская полиция.