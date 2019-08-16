На Курском направлении МЖД произошел сбой из-за повреждения кабеля

На Курском направлении МЖД произошел сбой, в результате которого задерживается ряд пригородных поездов.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, причиной сбоя стало повреждения кабеля, отвечающего за движение электропоездов в автоматическом режиме. Уточняется, что нештатная ситуация произошла на участке «Подольск – Гривно».

На период восстановительных работ движение поездов организовано по специальному режиму со снижением скорости. С увеличенным интервалом курсирует несколько электричек. Сообщается, что возможны задержки в движении пригородных поездов, следующих по диаметральным направлениям.