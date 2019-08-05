СК выяснит обстоятельства гибели зацепера на крыше поезда "Сапсан"

Гибель зацепера стала причиной часовой остановки движения поезда «Сапсан», следовавшего из Петербурга в Москву.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело неизвестного мужчины было обнаружено на крыше следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву поезда «Сапсан» в Тверской области.

Отмечается, что по факту гибели зацепера организована доследственная проверка. В настоящее время СК выясняет обстоятельства случившегося и личность погибшего.

По данным «Интерфакса», из-за инцидента с зацепером на крыше одного из вагонов загорелся огонь, который оперативно потушили. Кроме того, гибель мужчины повлекла за собой практически часовую задержку движения «Сапсана».