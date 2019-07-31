Глава Иркутской области раскритиковал сравнение "Усольехимпрома" с Чернобылем

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК назвал безответственными слова главы Росприроднадзора Светланы Родионовой о ситуации на «Усольехимпроме».

Ранее Родионова, комментируя риск утечки с химпредприятия «Усольехимпром», заявила, что если не принимать экстренных мер по рекультивации, то ситуация может перерасти в «экологический Чернобыль». Она рассказала, что завод находится в полуразрушенном состоянии, а на его территории находятся опасные химические отходы.

Губернатор Иркутской области считает, что бросаться такими резкими заявлениями в текущей ситуации безответственно. На территории действительно есть отходы связанные с ртутью от предприятия, которое закончило свое работу 40 лет назад, признает политик, но добавляет, что уже поднял вопрос об их утилизации после своего избрания на должность.

Ранее ТАСС сообщил, что Иркутская область получит из федерального бюджета 1,76 миллиардов рублей на утилизацию опасных химических отходов обанкротившегося предприятия.