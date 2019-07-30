В Подмосковье четырнадцать человек отравились неизвестным веществом

Четырнадцать рабочих из подмосковного поселка Горки Ленинские отравились неизвестным газом.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. «Пострадавшие обратились в местную амбулаторию, где им была оказана первая помощь», – рассказали в ведомстве. Там уточнили, что семь человек отказались от госпитализации, остальные находятся в больницах Домодедово, Подольска и Видного.

По данным РЕН ТВ, речь идет об отравлении средствами от насекомых. Телеканал сообщает, что причиной инцидента могло стать несоблюдение мер безопасности при дезинфекции помещений.