Владельца завода по производству элементов для зениток арестовали за мошенничество

Главу ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева арестовали по обвинению в мошенничестве на более чем 250 млн рублей.

Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, обвинения против Дегтярева связаны со строительством «Нижегородского завода 70-летия Победы», на котором производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и "Витязь", а также радиолокационные комплексы.

Подчеркивается, что полиция возбудила против Дегтярева дело о мошенничестве более чем на 250 млн рублей при строительстве завода в Нижнем Новгороде. Дело было возбуждено по материалам ФСБ, суд арестовал Дегтярева до 8 сентября.

Напомним, ранее Дегтярев и его дочь были осуждены по делу о хищениях на космодроме «Восточный».