Пользователь "ВКонтакте" выложил видео из отцепившегося вагона в метро Москвы

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как вагон отцепился от состава, следовавшего по Большой кольцевой линии.

Как передает «Дождь», соответствующее видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил один из пользователей.

На кадрах видно, как вагон московского метро отцепился от состава и продолжил движение. При этом находившиеся в отцепившейся части поезда люди продолжили спокойно наблюдать за происходящим, пока вагон не доехал до платформы.

Предполагается, что инцидент, показанный в ролике, случился на Большой кольцевой линии. Однако о том, когда именно произошел данный случай и были ли пострадавшие, не уточняется.

Между тем утром сегодня, 19 июля, на Большой кольцевой линии произошел сбой: поезда не ходили от станции «Хорошевская» до «Савеловской». Движение быстро восстановили, однако причин и подробностей случившегося не сообщалось.