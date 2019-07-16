В Якутии задержали журналистов после интервью с мэром Вилюйска

Полиция задержала сотрудников телеканала «Якутия 24» по заявлению мэра якутского города Вилюйск.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД. Уточняется, что мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев заявил в полицию о съемке в администрации города без соответствующего разрешения.

«В тот же день около 17:00 (11:00 по Москве — прим. Sobesednik.ru) <…> осуществившие видеосъемку были приглашены в отдел для дачи объяснений. Молодые люди пояснили сотрудникам полиции, что являются корреспондентом и оператором новостного телеканала "Якутия 24", и после дачи объяснений по существу покинули здание полиции», — цитирует агентство пресс-службу полиции.

Между тем корреспондент канала Евгений Тойтонов рассказал, что съемочную группу задержали, когда они проводили опрос жителей города о состоянии дорог. Перед этим журналисты попытались взять интервью у мэра Вилюйска.

«С самого начала мэр был настроен не давать нам комментарии, запрещал его снимать», — сказал Тойтонов. Он утверждает, что после вопроса о дорожных работах мэр «вытолкал съемочную группу за дверь».