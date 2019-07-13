Скандаливший с женой расстрелял сотрудников полиции в Якутии

Житель якутского города Среднеколымска открыл стрельбу по сотрудникам полиции и убил одного из них.

Об этом сообщает СКР по Якутии. Уточняется, что инцидент произошел вечером 12 июля. В полицию поступило сообщение от женщины о скандале с мужем.

На место происшествия прибыли сотрудник Росгвардии и помощник оперативного дежурного отдела полиции. У дома муж заявительницы открыл огонь по их машине, в результате чего сотрудник Росгвардии погиб на месте, а помощник дежурного получил травмы. Пострадавший был госпитализирован.

Открывший огонь мужчина погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.